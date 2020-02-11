Роман Яковлевский: После Сочи Лукашенко ждет теперь Мюнхен

Политобозреватель считает , прошлогодняя конференция так же была связана с Сочи, откуда приглашенный Лукашенко так и не смог доехать до Мюнхена. Причины этого называются разные. В том числе и невозможность оставить в Сочи своего коллегу Путина в одиночестве. И на этот раз, Лукашенко как-то не сразу покинул Сочи. Говорят, что только через пару дней он смог долететь до дому. , прошлогодняя конференция так же была связана с Сочи, откуда приглашенный Лукашенко так и не смог доехать до Мюнхена. Причины этого называются разные. В том числе и невозможность оставить в Сочи своего коллегу Путина в одиночестве. И на этот раз, Лукашенко как-то не сразу покинул Сочи. Говорят, что только через пару дней он смог долететь до дому.





А там, среди разных дел, его уже ждал для осмысления о безопасности, который и будут обсуждать участники Мюнхенской конференции





В этом мюнхенском докладе о безопасности излагается смысл того, что называют «западностью» и современной обстановки в области безопасности. Представлен краткий анализ отдельных участников, регионов и проблем в повестке дня международной безопасности. В прошлом году на форуме из Минска присутствовал глава КГБ. Надо полагать, обмен мнениями с остальными участниками был интересным и малоизвестным для широкой аудитории в Беларуси.









С учетом, что на этот раз в Мюнхене РФ будет представлять Сергей Лавров, то, скорее всего там может появиться его беларуский коллега Владимир Макей с разными идеями и предложениями, типа «донора региональной безопасности» и инициатора «нового плана Маршалла».





Остается лишь отметить, что у двух министров-союзников, коими считаются Лавров и Макей, состоится, как обещают, интересный обмен мнениями на полях Мюнхенской конференции. А особый интерес к этому диктуется исторической встречей в Сочи их президентов. И рассуждать между собой министры будут о возможных внешнеполитических последствиях сочинского саммита. Причем для всех.







