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Горки засыпает мокрым снегом – Фото
11.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Уже несколько часов Горки засыпает мокрым снегом. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в ближайшие дни — плюсовая температура, пасмурно, порывистый ветер и снег с дождем.
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Уже несколько часов Горки засыпает мокрым снегом. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в ближайшие дни — плюсовая температура, пасмурно, порывистый...
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