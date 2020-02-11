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Горки засыпает мокрым снегом – Фото

11.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Уже несколько часов Горки засыпает мокрым снегом. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в ближайшие дни — плюсовая температура, пасмурно, порывистый ветер и снег с дождем.

 

Горки засыпает мокрым снегом – Фото

 

Горки засыпает мокрым снегом – Фото

 

Горки засыпает мокрым снегом – Фото

 

Горки засыпает мокрым снегом – Фото

 

Горки засыпает мокрым снегом – Фото

 

Горки засыпает мокрым снегом – Фото

 

Горки засыпает мокрым снегом – Фото

 

Горки засыпает мокрым снегом – Фото

 

Горки засыпает мокрым снегом – Фото

 

Горки засыпает мокрым снегом – Фото

 

Горки засыпает мокрым снегом – Фото

 

Горки засыпает мокрым снегом – Фото

 

Горки засыпает мокрым снегом – Фото

 

Горки засыпает мокрым снегом – Фото

 

Горки засыпает мокрым снегом – Фото

 

Горки засыпает мокрым снегом – Фото

 


 
 
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  Уже несколько часов Горки засыпает мокрым снегом. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в ближайшие дни — плюсовая температура, пасмурно, порывистый...
 
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