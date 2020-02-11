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«Вы говорите „алкаш конченый“, но он человек!» Солигорчане заявляют, что медики отказались помогать упавшему в приемном покое мужчине
11.02.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Фото: Лидер-Пресс
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«Вы говорите „алкаш конченый“, но он человек!» Солигорчане заявляют, что медики отказались помогать упавшему в приемном покое мужчине
Солигорчанин возмущён инцидентом, произошедшим у него на глазах в Солигорской ЦРБ: медик отказалась помогать упавшему в приёмном покое мужчине. Разговор с...
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