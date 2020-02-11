«Соблюдать правила безопасности – легко!»

Источник материала: Навiны Камянеччыны

– под таким названием 8 февраля в Пелищенском сельском центре культуры и досуга прошел праздник безопасности. Участниками мероприятия стали граждане золотого возраста с активной жизненной позицией и, конечно же, – все желающие. Встреча прошла в рамках республиканской акции «Безопасность – в каждый дом!»

Открыл мероприятие инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью райотдела МЧС Виталий Иванюкович:

– Представители МЧС и других заинтересованных структур прикладывают максимум усилий для профилактики пожароопасных ситуаций. Однако наибольший эффект достигается лишь с того момента, когда сам человек полностью осознает, что, в первую очередь, именно он несет ответственность за собственную жизнь, – подчеркнул спасатель.

Он предложил присутствующим вспомнить основные правила безопасности, но только в необычной форме, – в виде игры «Безопасное лото».

Как это было, читайте в газете «НК» 15 февраля.



































