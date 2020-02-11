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«Соблюдать правила безопасности – легко!»

11.02.2020 10:36 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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– под таким названием 8 февраля в Пелищенском сельском центре культуры и досуга прошел праздник безопасности. Участниками мероприятия стали граждане золотого возраста с активной жизненной позицией и, конечно же, – все желающие. Встреча прошла в рамках республиканской акции «Безопасность – в каждый дом!»

Открыл мероприятие инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью райотдела МЧС Виталий Иванюкович:

  – Представители МЧС и других заинтересованных структур прикладывают максимум усилий для профилактики пожароопасных ситуаций. Однако наибольший эффект достигается лишь с того момента, когда сам человек полностью осознает, что, в первую очередь, именно он несет ответственность за собственную жизнь, – подчеркнул спасатель.

Он предложил присутствующим вспомнить основные правила безопасности, но только в необычной форме, – в виде игры «Безопасное лото».

Как это было, читайте в газете «НК» 15 февраля.

«Соблюдать правила безопасности – легко!»

«Соблюдать правила безопасности – легко!»

«Соблюдать правила безопасности – легко!»

«Соблюдать правила безопасности – легко!»

«Соблюдать правила безопасности – легко!»

«Соблюдать правила безопасности – легко!»

«Соблюдать правила безопасности – легко!»

«Соблюдать правила безопасности – легко!»

«Соблюдать правила безопасности – легко!»

 

 
 
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– под таким названием 8 февраля в Пелищенском сельском центре культуры и досуга прошел праздник Сообщение «Соблюдать правила безопасности – легко!» появились...
 
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