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Сергей Гуренко: у "Динамо" должен быть частный инвестор, который отстроит базу, стадион, инфраструктуру, достойную статуса команды

11.02.2020 10:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту "Прессбола" Александру Добрияну о проблемах с поиском собственника клуба.



- До сих пор не решен вопрос о собственнике динамовского клуба — даже исполком федерации оказался в затруднительном положении и не принял никакой резолюции. Вас это сильно волнует?

- Конечно, равнодушным меня это не оставляет. Однако я точно решить этот вопрос не смогу.

- Доводилось слышать возмущение болельщиков "горожан": если вопрос собственника — проблема "Динамо", то пусть оно и отвечает перед федерацией, почему вылетать из высшей лиги должен "Минск"?

- Я их понимаю, и тоже считаю, что "Минск" в любом случае следует оставить в высшей лиге. Он должен идти своей дорогой, мы — своей. Как по мне, то у "Динамо" должен быть частный инвестор, который отстроит базу, стадион, инфраструктуру, достойную статуса команды. Не секрет, что мы отстали на много лет. Причем не беру иностранные клубы — отстали даже от белорусских, наших прямых конкурентов. По большому счету, база в Стайках — это архаизм. Да и она, кстати, клубу не принадлежит. По уму, в Стайках есть и здание, и несколько футбольных полей, которые могли бы выделить клубу. Навести там порядок — и была бы современная база, за которую не стыдно. На сборе в Сочи мы увидели, какой она может быть. Для нас это — космос.
 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту "Прессбола" Александру Добрияну о проблемах с поиском...
 
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