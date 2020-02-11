ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

13 февраля 2020 года с целью недопущения нарушения прав работников бюджетных организаций в Комитете государственного контроля Витебской области будет действовать «горячая линия» с жителями регионов области

11.02.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

13 февраля 2020 года с целью недопущения нарушения прав работников бюджетных организаций в Комитете государственного контроля Витебской области будет действовать «горячая линия» с жителями регионов областиКомитет государственного контроля Витебской области даст оценку выполнению требования Главы государства по недопущению снижения уровня заработной платы работников бюджетных организаций при введении нового порядка оплаты труда.

Условия оплаты труда работников бюджетных организаций были установлены Советом Министров еще в 2000 году, на протяжении 20 лет оставались практически неизменными, ежегодно обрастая новыми надбавками и доплатами.

С целью совершенствования и упрощения порядка расчета заработной платы в бюджетной сфере, а также сокращения разрыва между оплатой труда «бюджетников» и народном хозяйстве в целом в 2019 году был принят Указ Президента Республики Беларусь № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций», которым введен принципиально новый порядок начисления заработной платы работникам всех отраслей бюджетной сферы с использованием базовой ставки.

При этом Глава государства обозначил жесткое требование по недопущению снижения начисленной заработной платы «бюджетников» относительно размеров их оплаты труда, действовавших на момент введения новых условий.

С целью недопущения нарушения прав работников бюджетных организаций в Комитете государственного контроля Витебской области 13 февраля 2020 г. будет действовать «горячая линия» с жителями регионов области, на которую можно обратиться по вопросам начисления заработной платы (без учета премии) за январь 2020 г. в размерах, меньших,  чем за декабрь 2019 г. в сопоставимых условиях (отсутствие «больничных», «подработок», отпусков и т.п.).

Обращения будут приниматься с 10:00 до 17:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам:

8 (0212) 37-61-53, 37-61-94, 37-61-70.

Comments are closed.

« Детская шалостьс огнем – причина пожара!
Новости дня
Новости разные
 
У Пеле депрессия. Король не может ходить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика