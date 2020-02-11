13 февраля 2020 года с целью недопущения нарушения прав работников бюджетных организаций в Комитете государственного контроля Витебской области будет действовать «горячая линия» с жителями регионов области

Источник материала: Клiч Радзiмы

Комитет государственного контроля Витебской области даст оценку выполнению требования Главы государства по недопущению снижения уровня заработной платы работников бюджетных организаций при введении нового порядка оплаты труда.

Условия оплаты труда работников бюджетных организаций были установлены Советом Министров еще в 2000 году, на протяжении 20 лет оставались практически неизменными, ежегодно обрастая новыми надбавками и доплатами.

С целью совершенствования и упрощения порядка расчета заработной платы в бюджетной сфере, а также сокращения разрыва между оплатой труда «бюджетников» и народном хозяйстве в целом в 2019 году был принят Указ Президента Республики Беларусь № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций», которым введен принципиально новый порядок начисления заработной платы работникам всех отраслей бюджетной сферы с использованием базовой ставки.

При этом Глава государства обозначил жесткое требование по недопущению снижения начисленной заработной платы «бюджетников» относительно размеров их оплаты труда, действовавших на момент введения новых условий.

С целью недопущения нарушения прав работников бюджетных организаций в Комитете государственного контроля Витебской области 13 февраля 2020 г. будет действовать «горячая линия» с жителями регионов области, на которую можно обратиться по вопросам начисления заработной платы (без учета премии) за январь 2020 г. в размерах, меньших, чем за декабрь 2019 г. в сопоставимых условиях (отсутствие «больничных», «подработок», отпусков и т.п.).

Обращения будут приниматься с 10:00 до 17:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам:

8 (0212) 37-61-53, 37-61-94, 37-61-70.