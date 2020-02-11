В рамках еженедельных прямых линий 15 февраля состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя Волковысского райисполкома Дмитрием Ивановичем Захарчуком.

Вопросы можно задать по телефону 4-54-23 с 9 до 12 часов.