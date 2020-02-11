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Два белоруса погибли в московском хостеле при пожаре
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В результате пожара в московском хостеле погибли два белоруса. Инцидент произошёл 10 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пламя, по предварительным данным, вспыхнуло в комнате охраны, которая располагалась напротив номера, в котором жили наши соотечественники.
Прибывшие к месту ЧП пожарные эвакуировали более 150 постояльцев. Один из белорусов погиб на месте, второй – по пути в больницу.
По данным полиции, в 2018 году в хостеле были выявлены серьёзные нарушения пожарной безопасности, однако все они были устранены. Что привело к происшествию – предстоит установить специалистам.
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Новости Беларуси. В результате пожара в московском хостеле погибли два белоруса. Инцидент произошёл 10 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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