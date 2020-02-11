|
EUROSPAR на Московской не проработал и года - он закрывается. Обещают большие скидки
11.02.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вчера, 10 февраля 2020 года было официально объявлено о том, что закрывается магазин EUROSPAR на Московской 263. До 12 февраля там обещают распродажи товара по сниженным ценам. Скидки разные, где-то написано 50% на товарах, а где-то есть и 80%. Открылся торговый объект в июле 2019 года.
Утром, 11 февраля в магазине покупателей пока ещё мало, но можно не сомневаться, что за эти два дня товар будет распродан.
Конкуренция в данном районе очень жёсткая - рядом много больших гиперов, которые прочно удерживают "пальму первенства" и полюбились покупателям.
Что будет на месте магазина, пока неизвестно. Наверняка, другой торговый объект, не связанный с продуктами.
Как открывался магазин, можете
Кстати, держателям местных карт скидок приходят смс с информацией и приглашениями на распродажи.
Параллельно приглашают в магазины Алми, два из которых как раз недалеко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 10 февраля 2020 года было официально объявлено о том, что закрывается магазин EUROSPAR на Московской 263. До 12 февраля там обещают распродажи товара по сниженным...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)