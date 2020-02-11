ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

EUROSPAR на Московской не проработал и года - он закрывается. Обещают большие скидки

11.02.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера, 10 февраля 2020 года было официально объявлено о том, что закрывается магазин EUROSPAR на Московской 263. До 12 февраля там обещают распродажи товара по сниженным ценам. Скидки разные, где-то написано 50% на товарах, а где-то есть и 80%. Открылся торговый объект в июле 2019 года.

EUROSPAR на Московской не проработал и года - он закрывается. Обещают большие скидки

Утром, 11 февраля в магазине покупателей пока ещё мало, но можно не сомневаться, что за эти два дня товар будет распродан.

EUROSPAR на Московской не проработал и года - он закрывается. Обещают большие скидки

Конкуренция в данном районе очень жёсткая - рядом много больших гиперов, которые прочно удерживают "пальму первенства" и полюбились покупателям.

EUROSPAR на Московской не проработал и года - он закрывается. Обещают большие скидки

Что будет на месте магазина, пока неизвестно. Наверняка, другой торговый объект, не связанный с продуктами.

EUROSPAR на Московской не проработал и года - он закрывается. Обещают большие скидки

Как открывался магазин, можете посмотреть по ссылке.

EUROSPAR на Московской не проработал и года - он закрывается. Обещают большие скидки

Кстати, держателям местных карт скидок приходят смс с информацией и приглашениями на распродажи.

EUROSPAR на Московской не проработал и года - он закрывается. Обещают большие скидки

Параллельно приглашают в магазины Алми, два из которых как раз недалеко.

EUROSPAR на Московской не проработал и года - он закрывается. Обещают большие скидки

EUROSPAR на Московской не проработал и года - он закрывается. Обещают большие скидки

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Вчера, 10 февраля 2020 года было официально объявлено о том, что закрывается магазин EUROSPAR на Московской 263. До 12 февраля там обещают распродажи товара по сниженным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за 25 рублей сожитель до смерти избил женщину в Смолевичском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика