Как почистить зубы, если вы оказались без пасты и щетки

Источник материала: Tut.by

Что делать, если по какой-то причине вы оказались без щетки и пасты, а почистить зубы все-таки хочется? Советует врач-стоматолог высшей категории, стоматолог-ортопед сети клиник Kano Антон Добрицкий.



Фото: из личного архива

— Уже через несколько часов после каждой чистки на зубах появляется налет, на поверхности которого развиваются микроорганизмы. Некоторое время они безобидны, но после начинают разрушать зубную эмаль. Это 12-часовой интервал, с которым и связано правило чистки зубов два раза в день.

Если по каким-то причинам почистить зубы щеткой и пастой в такой промежуток времени не получается, можно попробовать «самоочистку». Один из вариантов — жевание овощей или фруктов. Они обязательно должны быть твердыми, чтобы помогать механическому удалению зубного налета. Тщательно пережевывая морковь или зеленое яблоко, вы тем самым защищаете эмаль и сами зубы от разрушения.

Еще один простой способ — воспользоваться жвачкой. Но жевать ее недолго — всего минуту. Она поможет вызвать выделение большого количества слюны, способной нейтрализовывать кислоты пищевых продуктов.

Альтернативой щетке и пасте могут стать ополаскиватель для рта или зубная нить: они замедлят патогенные процессы в полости рта (но не заменят полноценную чистку зубов).

А вот попытка удалить налет «подручными» средствами: хоть салфеткой, хоть пальцем — вряд ли поможет. Но все-таки и это лучше, чем полное игнорирование гигиенической процедуры.

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