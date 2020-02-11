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В Финляндии отменили лыжный марафон из-за отсутствия снега
Источник материала: Партизан
Крупнейший в Финляндии лыжный марафон Finlandia-hiihto, который проводится с 1974 года, впервые отменен из-за отсутствия снега.
Как сообщает
Марафон должен был пройти по маршруту Лахти-Холлола-Лахти классическим и свободным стилем 22-23 февраля.
"Исполнительный комитет Finlandia-hiihto принял решение отменить мероприятие, посчитав, что погодные условия в настоящее время делают невозможным его организацию. Сочетание сильного дождя и порывистого ветра привело к тому, что лыжня оказалась в плохом состоянии. Прогноз погоды на ближайшие 10 дней показывает, что надежды на улучшение нет", - говорится в пресс-релизе.
В 1984 году марафон был занесен в Книгу рекордов Гиннесса за число участников (13226).
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Крупнейший в Финляндии лыжный марафон Finlandia-hiihto, который проводится с 1974 года, впервые отменен из-за отсутствия снега.
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