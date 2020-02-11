Смотровой комиссии о безопасности (Дзержинский район)

Источник материала: Новости Дзержинска

На территории Дзержинского района не сбавляет обороты информационно-разъяснительная работа с населением.

Курс доллара вырос на 0,0083 BYN до 2,1930 BYN/USD и оказался на максимуме за 1460 дней. Последний раз ещё выше доллар поднимался на торгах 12 февраля 2016 года.

В целях предупреждения пожаров и гибели людей от них работники службы МЧС продолжают посещать трудовые коллективы, а также выступать перед населением на сельских сходах, тем самым информируя граждан о сложившейся оперативной обстановке.

Также в целях предупреждения пожаров проводятся встречи и со смотровыми комиссиями сельских Советов, которым разъясняются все необходимые требования по обследованию домовладений. Так начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Баско провел такую встречу с членами комиссии Станьковского сельского Совета.

Железным аргументом в том, что все-таки работа смотровой комиссии нужна и важна, стали для присутствующих цифры статистики: количество пожаров и число погибших на пожарах людей.

Поэтому всегда не лишним будет напомнить гражданам актуальные темы безопасности: основные причины возникновения пожаров, установка в жилых комнатах автономных пожарных извещателей, не оставление без присмотра малолетних детей, алгоритм действия в случае возникновения пожара и правила пользования первичными средствами пожаротушения, а также наболевшая тема – курение в состоянии алкогольного опьянения.

В завершении встречи все смогли задать интересующие вопросы, на которые ответил главный спасатель района.















