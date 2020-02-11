«Этот город пора прославить»: в Барановичах снимут боевик про жизнь после Апокалипсиса

Источник материала: KYKY

Весной 2020 года в Барановичах запустят производство полнометражного фильма под названием «Странник. Начало пути». Автор говорит, он станет первым беларуским фантастическим боевиком в жанре нуар, который покажет жизнь после катастрофы масштаба всей планеты. Все причастные к проекту будут работать бесплатно.

Первая информация о создании фильма появилась в сообществе во «ВКонтакте» в середине января 2020 года. Группу в соцсети администрирует режиссер Антон Бойко – собственно, он и есть автор идеи выпустить фильм. В первом же посте он призвал вступать в группу и таким способом становиться частью общей команды. Пока на его просьбу откликнулись 29 человек.

Спустя сутки в «ВК» Бойко опубликовал другой пост, в котором уже разъяснил идею своего фильма. С его слов, сюжет будет вращаться вокруг событий спустя 70 лет после Апокалипсиса, который привел к «тотальному» вымиранию природы и большей части населения планеты. Главный герой – Странник – по рассказам своего деда ищет уцелевший город, так называемый Град Обетованный, где рассчитывает на приют. «Немногие выжившие, словно волки, сбились в стаи и промышляют каннибализмом. <...> На его нелегком пути встретится и любовь, и коварство, и жестокость. Есть ли он, Град Обетованный, или это вечерние сказки его деда? Он не знает. Но он идет на Север», – интриговал Антон Бойко.

В последующих постах режиссер старался поднять дух подписчиков («Все мы должны сделать этот фильм лучшим!»), а также приглашал записываться на кастинги и пробы плюсами в комментариях (фото желающих можно увидеть по ссылке ). Немного позже в СМИ стал известен состав основных актеров кинокартины. Это Татьяна Чердынцева (сериал «Ученица Мессинга») и Алексей Комашко (сериал «Тайны следствия»). За свое участие денег они не попросят. В ближайшее время в Барановичах начнутся съемки трейлера.

«Барановичи – город, который пора прославить в кинематографии. У нас в Беларуси много локаций, где фильмы снимались, где я сам снимал, а Барановичи как-то обошли стороной. Тем более, что часть команды, которая будет принимать участие в съемке, тоже из Барановичей», – уточнил Антон Бойко в беседе с intex-press.by. Он заметил, что финансирования у кинокартины нет, все добровольно, реквизит собирают «по квартирам, чердакам, гаражам и дачам обычных беларусов».

Но фильм поддерживает Беларуский союз кинематографистов. «В ближайшее время от имени союза отправим письмо в горисполком с просьбой поддержать проект. Мы рассчитываем, что нам выделят места в гостинице и какое-то минимальное питание, хотя бы для иностранных звезд. Надеемся, Барановичский горисполком пойдет нам навстречу», – поделился режиссер.