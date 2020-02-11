Курсы валют и криптовалют на сегодня

Девальвацией ко всем валютам открылись торги 11 февраля: доллар обновил максимум за 4 года. Биткойн -232.01
За предыдущие 11 торгов американец подскочил в цене на 0,0717 BYN.
Курс евро поднялся всего на 0,0005 BYN до 2,3925 BYN/EUR. Это максимальный уровень за 308 дней (10 месяцев).
Курс российского рубля увеличился на 0,0104 BYN до 3,4380 BYN/100 RUB. Напомним, что до этого российская валюта дважды дешевела.
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