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Курсы валют и криптовалют на сегодня

11.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Девальвацией ко всем валютам открылись торги 11 февраля: доллар обновил максимум за 4 года. Биткойн -232.01

За предыдущие 11 торгов американец подскочил в цене на 0,0717 BYN.

Курс евро поднялся всего на 0,0005 BYN до 2,3925 BYN/EUR. Это максимальный уровень за 308 дней (10 месяцев).

Курс российского рубля увеличился на 0,0104 BYN до 3,4380 BYN/100 RUB. Напомним, что до этого российская валюта дважды дешевела.

Bitcoin − 9744.92$ (-232.01);

Bitcоin Cash/ВСС – 442.2$ (-3.88);

Litecoin − 73$ (-2.15);

Еthеreum − 218.86$ (-5.03);

ZCаsh − 68.67$ (-1.36);

DigitalCash − 124.93$ (-1.27);

Monero − 82.77$ (-2.38).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Девальвацией ко всем валютам открылись торги 11 февраля: доллар обновил максимум за 4 года. Биткойн -232.01
 
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