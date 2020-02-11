IX районная краеведческая олимпиада под девизом «Маю гонар – быць дзяржынцам!»

Источник материала: Новости Дзержинска

08 февраля 2020 года на базе государственного учреждения образования «Средняя школа №4 г. Дзержинска» состоялась IX районная краеведческая олимпиада для учащихся 7-10 классов под девизом «Маю гонар – быць дзяржынцам!».

С целью воспитания гражданско-патриотических чувств, приобщения юных краеведов к изучению истории, культуры и природы родного края, расширения и углубления у учащихся интеллектуальных и познавательных способностей, 08 февраля 2020 года на базе государственного учреждения образования «Средняя школа №4 г. Дзержинска» состоялась IX районная краеведческая олимпиада для учащихся 7-10 классов под девизом «Маю гонар – быць дзяржынцам!».

В олимпиаде приняли участие 115 юных краеведов из 23 учреждений образования Дзержинского района.

Краеведческая олимпиада проводилась в форме квеста. Каждая команда проходила 4 станции.

Победители районной краеведческой олимпиады будут награждены дипломами управления по образованию, спорту и туризму Дзержинского районного исполнительного комитета.

На первой станции - «Навечна ў памяці народнай» - по одному представителю от команды в течение часа письменно отвечали на вопросы викторины по истории Великой Отечественной войны на территории Дзержинщины.

Дипломантами в этой номинации стали:

Диплом I степени – государственное учреждение образования «Негорельская базовая школа №2»;

Диплом II степени – государственные учреждения образования «Средняя школа №1 г.Фаниполя» и «Гимназия г.Дзержинска»;

Диплом III степени – государственные учреждения образования «Негорельская средняя школа №1», «Боровской УПК ЯС-СШ», «Новоселковский УПК ДС-СШ», «Демидовичский УПК ДС-БШ», «Гимназия г.Фаниполя», «Петковичский УПК ЯС-СШ», «Даниловичский УПК ЯС-СШ», «Гричинский УПК ЯС-БШ».

«З сямейнага архіву» - вторая станция. На ней команды представляли устную защиту с презентацией представленных материалов, видеороликов о трагических страницах из жизни семьи, своего населенного пункта.

Дипломанты этой номинации:

Диплом I степени – государственное учреждение образования «Новоселковский УПК ДС-СШ»;

Диплом II степени – государственные учреждения образования «Гимназия г.Фаниполя», «Негорельская средняя школа №1»;

Диплом III степени – государственные учреждения образования «Гимназия №1 г.Дзержинска», «Средняя школа №4 г.Дзержинска», «Негорельская базовая школа №2», «Средняя школа №2 г.Дзержинска», «Петковичский УПК ЯС-СШ», «Томковичский УПК ЯС - БШ», «Средняя школа №1 г.Фаниполя».

Третья станция – «Месцы воінскай славы і месцы гібелі мірных жыхароў на тэрыторыі Дзяржынскага раена». Форма представления: презентация, буклеты.

Дипломанты номинации:

Диплом I степени – государственное учреждение образования «Гимназия г.Дзержинска»;

Диплом II степени - государственные учреждения образования «Даниловичский УПК ЯС-СШ», «Гимназия №1 г.Дзержинска»;

Диплом III степени - государственные учреждения образования «Скирмантовский УПК ЯС-СШ», «Томковичский УПК ЯС - БШ», «Новоселковский УПК ДС-СШ», «Дворищанский УПК ЯС-СШ», «Гимназия г.Фаниполя», «Демидовичский УПК ДС-БШ».

Четвертая станция - «Эх, шлях-дарожка франтавая» - творческая. На ней участники театрализованно исполняли песню военной тематики.

Дипломами удостоены команды следующих учреждений образования:

Диплом I степени – государственное учреждение образования «Негорельская средняя школа №1»;

Диплом II степени - государственные учреждения образования «Гимназия г.Дзержинска» и «Средняя школа №4 г.Дзержинска»;

Диплом III степени - государственные учреждения образования «Станьковская средняя школа имени Марата Казея», «Средняя школа №2 г.Дзержинска», «Скирмантовский УПК ЯС-СШ», «Гимназия №1 г.Дзержинска», «Петковичский УПК ЯС-СШ», Демидовичский УПК ДС-БШ», «Негорельская базовая школа №2».















