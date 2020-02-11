Лукашенко сравнил фейковые новости с химоружием

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ближайшем будущем белорусское медиаполе может столкнуться с нарастанием угроз, сообщает БЕЛТА .

«Подтасованные факты, фейки, дипфейки, так называемая постправда, когда аудиторией умело манипулируют, намеренно уводя от действительно важных проблем – эта и другая информационная отрава сродни химическому оружию. То ли еще будет», – сказал Лукашенко на совещании с руководителями государственных СМИ.

Белорусский лидер также отметил, что ложь выкашивает целые слои восприимчивого населения, делая их беззащитными перед своим разрушительным воздействием.

«Нас ожидают еще более сложные вещи, которые просто будет трудно опровергать. По крайней мере, в коротком промежутке времени», – предупредил Лукашенко.