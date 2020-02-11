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Лукашенко сравнил фейковые новости с химоружием
11.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ближайшем будущем белорусское медиаполе может столкнуться с нарастанием угроз, сообщает
Белорусский лидер также отметил, что ложь выкашивает целые слои восприимчивого населения, делая их беззащитными перед своим разрушительным воздействием.
«Нас ожидают еще более сложные вещи, которые просто будет трудно опровергать. По крайней мере, в коротком промежутке времени», – предупредил Лукашенко.
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По словам белорусского лидера, ложь способна выкашивать целые слои восприимчивого населения.
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