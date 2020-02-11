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Также в ходе рабочей встречи были оговорены перспективы развития клуба и подготовка к следующему сезону





Ранее 6 февраля Дмитрий Басков выступил с обращением, в котором заявил о поиске новых спонсоров и партнеров, которые помогут в будущем сделать "Динамо" первым в Беларуси частным хоккейным клубом.





В текущем чемпионате "Динамо" утратило шансы на попадание в плей-офф и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.





Ранее сообщалось, что Шуневич якобы задержан в связи с причастностью к "сахарному делу". Но в понедельник, 10 февраля, в КГБ опровергли эту информацию.