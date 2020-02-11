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«Все улетели в Китай!» Есть ли в слуцких аптеках медицинские маски

11.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

«Все улетели в Китай!» Есть ли в слуцких аптеках медицинские маски

    Иллюстративное изображение. Фото из twitter

Некоторые случчане всерьёз обеспокоены вспышкой коронавируса в Китае. Опасаясь, что он всё же придёт и в Слуцк, люди начали скупать маски. По утверждению сразу нескольких читателей, уже в понедельник этих изделий в аптеках не было. SlutskGorod узнал, действительно ли ситуация настолько критичная.

С утра корреспондент обзвонила несколько частных и государственных аптек Слуцка. Из 18 торговых объектов медицинские маски имелись в наличии только у девяти.

— Все маски улетели в Китай! Их нигде нет, даже на опте, сказала одна из сотрудниц коммерческой аптеки, где масок не было в наличии.

Работники аптечных сетей объясняли, что «дефицитного» товара нет даже на складах. Однако некоторые аптеки на днях ожидают поступления. Будут ли маски в ассортименте, сказать затрудняются.

Как пояснили в общей справочной сети «Зелёная аптека», медицинских масок в наличии нет даже в Минске. Возможно, на следующей неделе поставки возобновят.

В Слуцке их можно купить по 21-57 коп. за штуку в зависимости от производителя. В основном это изделия белорусского и российского производства. В одной из аптек есть маски из Эстонии и Германии. Также они представлены в продаже в упаковках по 3-5 штук до 1,85 руб. Однако в некоторых аптеках фармацевты предупреждают сразу – оптом не продаём.

Ольга Кононович
SlutskGorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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Опасаясь, что коронавирус придёт и в Слуцк, люди начали скупать маски. По утверждению сразу нескольких читателей, уже в понедельник этого товара нигде не было. А в...
 
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