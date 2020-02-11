Лукашенко о задачах госСМИ: нужно честно и объективно говорить с людьми на понятном языке, доносить им нашу позицию

Источник материала: Радзiма





Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует государственные СМИ на честный и объективный разговор с аудиторией, чтобы в непростых условиях информационного поля удержать внимание зрителей, читателей и слушателей. Об этом он заявил сегодня на совещании с руководителями ведущих государственных средств массовой информации, сообщает БелТА .

«Нам хватает с одной и другой стороны. И в этих непростых условиях чрезвычайно важно взять и удержать внимание. Но при этом не утратить доверия зрителей, читателей и слушателей. Необходимо честно и объективно говорить с людьми на понятном языке, доносить им нашу позицию. У нас этого немножко не хватает», — сказал глава государства.

В качестве положительного отличия белорусских СМИ от ряда зарубежных Александр Лукашенко отметил честную позицию, отсутствие фейкового изложения событий. «Белорусские СМИ, слава богу, абсолютно правдиво излагают ту или иную тему или информацию», — считает глава государства.

Вместе с тем он отметил, что порой отечественные телевизионные СМИ уступают зарубежным коллегам в показе: «Операторы, формирование самого сюжета… Мы в этом уступаем. Поэтому нам надо подумать».

Говоря о телевидении, в том числе видеоконтенте в сети интернет, Александр Лукашенко подчеркнул важность качественной подачи визуальной информации. «Это прежде всего «смотрю», потом — «слушаю». Я лично очень внимательно слежу за вашими продуктами, особенно телевизионными. И досужие рассуждения, что интернет все забьет, телевизор не нужен будет. Неправда. Как минимум 55-60% населения стабильно будет пользоваться телевизором», — сказал Президент.

Он одновременно признал наличие и новых трендов, связанных с возможностями распространения информации через интернет, но выразил уверенность, что и другие СМИ в настоящее время не менее востребованы. «Пусть это будет на данном этапе как дополнение к традиционным СМИ. Может, они (интернет-СМИ. — Прим. БелТА) уже где-то вровень вышли, чуть-чуть вперед по каким-то направлениям. Но традиционные СМИ будут всегда», — подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства добавил, что СМИ порой ошибочно гонятся за числом. Он обратил внимание, что в любом обществе есть лидеры — люди, которые формируют определенные мнения и ведут за собой.