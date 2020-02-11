ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко о задачах госСМИ: нужно честно и объективно говорить с людьми на понятном языке, доносить им нашу позицию

11.02.2020 — Разное | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Лукашенко о задачах госСМИ: нужно честно и объективно говорить с людьми на понятном языке, доносить им нашу позицию

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует государственные СМИ на честный и объективный разговор с аудиторией, чтобы в непростых условиях информационного поля удержать внимание зрителей, читателей и слушателей. Об этом он заявил сегодня на совещании с руководителями ведущих государственных средств массовой информации, сообщает БелТА.

«Нам хватает с одной и другой стороны. И в этих непростых условиях чрезвычайно важно взять и удержать внимание. Но при этом не утратить доверия зрителей, читателей и слушателей. Необходимо честно и объективно говорить с людьми на понятном языке, доносить им нашу позицию. У нас этого немножко не хватает», — сказал глава государства.

В качестве положительного отличия белорусских СМИ от ряда зарубежных Александр Лукашенко отметил честную позицию, отсутствие фейкового изложения событий. «Белорусские СМИ, слава богу, абсолютно правдиво излагают ту или иную тему или информацию», — считает глава государства.

Вместе с тем он отметил, что порой отечественные телевизионные СМИ уступают зарубежным коллегам в показе: «Операторы, формирование самого сюжета… Мы в этом уступаем. Поэтому нам надо подумать».

Говоря о телевидении, в том числе видеоконтенте в сети интернет, Александр Лукашенко подчеркнул важность качественной подачи визуальной информации. «Это прежде всего «смотрю», потом — «слушаю». Я лично очень внимательно слежу за вашими продуктами, особенно телевизионными. И досужие рассуждения, что интернет все забьет, телевизор не нужен будет. Неправда. Как минимум 55-60% населения стабильно будет пользоваться телевизором», — сказал Президент.

Он одновременно признал наличие и новых трендов, связанных с возможностями распространения информации через интернет, но выразил уверенность, что и другие СМИ в настоящее время не менее востребованы. «Пусть это будет на данном этапе как дополнение к традиционным СМИ. Может, они (интернет-СМИ. — Прим. БелТА) уже где-то вровень вышли, чуть-чуть вперед по каким-то направлениям. Но традиционные СМИ будут всегда», — подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства добавил, что СМИ порой ошибочно гонятся за числом. Он обратил внимание, что в любом обществе есть лидеры — люди, которые формируют определенные мнения и ведут за собой.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует государственные СМИ на честный и объективный разговор с аудиторией, чтобы в непростых условиях...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Все улетели в Китай!» Есть ли в слуцких аптеках медицинские маски
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика