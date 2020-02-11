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В Минске на переходе VW сбил девушку. Видео наезда
Источник материала: Tut.by
Легковушка сбила пешехода на столичной улице Щорса,
Наезд произошел 11 февраля, около 07.40. Установлено, что 50-летний водитель Volkswagen Sharan ехал по улице Щорса со стороны улицы Железнодорожной. При повороте направо на улицу Грушевскую он сбил 26-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
От помощи медиков девушка отказалась.
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От помощи медиков пострадавшая отказалась.
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