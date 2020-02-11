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Необычный забег «Пуд соли» вновь состоится в здании управления ОАО «Беларуськалий». АНОНС.
11.02.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
28 января 2020 13:05 1431
Необычный забег "Пуд соли" вновь состоится в здании управления ОАО "Беларуськалий". АНОНС.
Забег «Пуд соли» вновь состоится в здании управления ОАО «Беларуськалий». Необычное соревнование посвящено Дню защитников Отечества и пройдет 21 февраля 2020 года в 16.30, сообщает паблик ОАО «Беларуськалий».
В ПРОГРАММЕ ЗАБЕГА:
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28 января 2020 13:05 1431 Необычный забег "Пуд соли" вновь состоится в здании...
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