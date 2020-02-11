Необычный забег «Пуд соли» вновь состоится в здании управления ОАО «Беларуськалий». АНОНС.

В ПРОГРАММЕ ЗАБЕГА:



16:30 — регистрация участников забега;

16:55 — открытие соревнования;

17:00 — старт забега;

17:30 — награждение участников и победителей забега.



ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:



Для мужчин: 1 — до 30 лет; 2 — до 40 лет; 3 — до 50 лет; 4 — свыше 50 лет.

Для женщин (без пуда соли): 1 — до 30 лет; 2 — до 40 лет; 3 — свыше 40 лет.



Каждый участник в начале соревнования получит индивидуальный номер и мешок соли весом 16 кг (или пуд соли).



С этим грузом участники должны пробежать с первого по 17-й этаж здания ОАО «Беларуськалий». Для представителей прекрасного пола вариант облегчен: достаточным будет преодоление этой дистанции без пуда соли.



Победителями и призерами станут те, кто покажет на дистанции наименьший результат.



Приглашаются все желающие. При себе иметь справку о состоянии здоровья. Записываться на участие в забеге можно по телефону: 29-86-42.

