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Необычный забег «Пуд соли» вновь состоится в здании управления ОАО «Беларуськалий». АНОНС.

11.02.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


28 января 2020 13:05 1431

Необычный забег "Пуд соли" вновь состоится в здании управления ОАО "Беларуськалий". АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев.

Забег «Пуд соли» вновь состоится в здании управления ОАО «Беларуськалий». Необычное соревнование посвящено Дню защитников Отечества и пройдет 21 февраля 2020 года в 16.30, сообщает паблик ОАО «Беларуськалий».

Необычный забег «Пуд соли» вновь состоится в здании управления ОАО «Беларуськалий». АНОНС.

В ПРОГРАММЕ ЗАБЕГА:

16:30 — регистрация участников забега;
16:55 — открытие соревнования;
17:00 — старт забега;
17:30 — награждение участников и победителей забега.

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:

Для мужчин: 1 — до 30 лет; 2 — до 40 лет; 3 — до 50 лет; 4 — свыше 50 лет.
Для женщин (без пуда соли): 1 — до 30 лет; 2 — до 40 лет; 3 — свыше 40 лет.

Каждый участник в начале соревнования получит индивидуальный номер и мешок соли весом 16 кг (или пуд соли).

С этим грузом участники должны пробежать с первого по 17-й этаж здания ОАО «Беларуськалий». Для представителей прекрасного пола вариант облегчен: достаточным будет преодоление этой дистанции без пуда соли.

Победителями и призерами станут те, кто покажет на дистанции наименьший результат.

Приглашаются все желающие. При себе иметь справку о состоянии здоровья. Записываться на участие в забеге можно по телефону: 29-86-42.

Необычный забег «Пуд соли» вновь состоится в здании управления ОАО «Беларуськалий». АНОНС.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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28 января 2020 13:05 1431 Необычный забег "Пуд соли" вновь состоится в здании...
 
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