Беларусь из-за дефицита поставок начала забор технологической нефти из Дружбы

Источник материала: Myfin

Фото: transoil.by

«В условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории», - сообщил РИА Новости представитель концерна.

По его словам, это не может иметь негативных последствий.

«Эти мероприятия касаются тех веток, которые не задействованы в транзите. То есть интересы транзита не задействованы, это не может отразиться на прокачке нефти (объеме прокачки - Прим. ред.) транзитом», - подчеркнул собеседник.

При этом используются технологии консервации участков трубопровода, которые позволяют при необходимости быстро восстановить прокачку, пояснил представитель концерна.

Минск уведомил Москву о происходящем, заявили в «Белнефтехиме». В российской «Транснефти» прокомментировали, что ситуация пока никак не сказалась на транзите.