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Беларусь из-за дефицита поставок начала забор технологической нефти из Дружбы
Источник материала: Myfin
«В условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории», - сообщил РИА Новости представитель концерна.
По его словам, это не может иметь негативных последствий.
«Эти мероприятия касаются тех веток, которые не задействованы в транзите. То есть интересы транзита не задействованы, это не может отразиться на прокачке
При этом используются технологии консервации участков трубопровода, которые позволяют при необходимости быстро восстановить прокачку, пояснил представитель концерна.
Минск уведомил Москву о происходящем, заявили в «Белнефтехиме». В российской «Транснефти» прокомментировали, что ситуация пока никак не сказалась на транзите.
Источник: Myfin.by
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Беларусь начала забор технологической нефти из веток магистрального нефтепровода Дружба , которые не задействованы при транзите российского сырья западным...
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