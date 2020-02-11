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БЖД в 2019 году увеличила число перевозок маломобильных пассажиров на 62%

11.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

БЖД в 2019 году увеличила число перевозок маломобильных пассажиров на 62%

Белорусская железная дорога в 2019 году выполнила заявки по перевозке более чем 850 маломобильных пассажиров и их сопровождающих в вагонах со специально оборудованными купе и подъемниками. Это на 62% больше, чем в 2018 году, сообщили  в пресс-центре БЖД.

Наибольшей популярностью у данной категории граждан пользовались маршруты поездов международных линий, которые курсируют по странам СНГ: в этом направлении были оформлены две трети (более 570) билетов. Оставшиеся поездки совершены по Беларуси. «Каждый шестой из общего числа перевезенных в 2019 году пассажиров с ограниченными физическими возможностями отправился в поездку самостоятельно, остальные путешествовали с сопровождающими», — отметили в БЖД.

Белорусская железная дорога располагает парком из 28 вагонов, оборудованных специальными купе и подъемниками. Пассажирские вагоны, в которых имеются специальные купе для перевозки инвалидов-колясочников, на постоянной основе курсируют в составе поездов №4/3 и №28/27 Брест — Москва, №39/40 Полоцк — Москва, №52/51 Брест — Минск — Санкт-Петербург, №150/149 Минск — Минеральные Воды, №250/249 Гродно — Санкт-Петербург, №302/301 Минск — Адлер, № 328/327 Минск — Казань, № 371/372 Могилев — Львов, № 390/389 Минск — Анапа, №649/650 Могилев — Брест.

Кроме того, в 18 электро- и 10 дизель-поездах городских, региональных и межрегиональных линий бизнес-класса серии ЭП и ДП для облегчения посадки и высадки пассажиров на высокие платформы предусмотрены специальные выдвижные ступеньки и пандусы. В одном из вагонов каждого состава выделена просторная многофункциональная зона для пассажиров в инвалидных креслах. «Работники Белорусской железной дороги помогут поднять коляску в вагон и опустить ее из вагона, а при необходимости сопроводят по территории вокзала или станции», — подчеркнули в БЖД.

В настоящее время все вокзалы БЖД оснащены инвалидными креслами-колясками. Пассажиры с ограниченными физическими возможностями могут воспользоваться услугами по встрече и сопровождению по территории вокзальных комплексов, предоставлению инвалидного кресла-коляски, оказанию ситуационной помощи. Также будет оказана помощь при перемещении ручной клади (багажа) до или после проезда в поездах.

Для оформления заказа на включение в состав поезда специально оборудованного вагона достаточно заполнить форму, которая размещена в разделе «Поддержка пассажиров с ограниченными физическими возможностями» на главной странице сайта БЖД. После обработки заявки специалисты Белорусской железной дороги свяжутся с пассажиром и уведомят его о возможности прицепки вагона.

Для связи круглосуточно работают телефоны контакт-центра БЖД всех операторов связи: +375 222 39 25 47 («Белтелеком»), +375 29 739 25 47 (МТС), +375 25 739 25 47 (Life), +375 29 659 25 47 (A1). По этим номерам физически ослабленные пассажиры смогут обратиться к работникам БЖД за помощью, а также оформить заявку на включение в состав поезда специально оборудованного вагона для перевозки инвалидов-колясочников. По номеру 151 можно звонить с вопросами о пассажирских перевозках, включая обслуживание в поездах и на вокзалах, помощь в приобретении билетов через интернет, ситуационную помощь физически ослабленным лицам. Дополнительно для пассажиров с нарушением слуха организован канал связи с контакт-центром на языке жестов через приложение Skype по ссылкам, размещенным на официальном сайте БЖД в разделе «105 контакт-центр».

Направив запрос на электронный адрес brail@rw.by, можно получить информацию по организации пассажирских перевозок и оставить заявку на оказание ситуационной помощи физически ослабленным лицам.

БЕЛТА

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Белорусская железная дорога в 2019 году выполнила заявки по перевозке более чем 850 маломобильных пассажиров и их сопровождающих в вагонах со...
 
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