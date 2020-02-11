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Посол РФ о цене нефти для Беларуси: Нефтяные компании не могут работать себе в убыток

11.02.2020 12:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Формула цены на нефть для Беларуси очень сложная, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в интервью Sputnik.



По его словам, руководство России приняло решение сохранить комфортную цену на газ (127 долларов за тысячу кубов) для "союзников", которая была в прошлом году и годом ранее.

"Хотя по той формуле, которая уже была подписана белорусской стороной более двух лет назад, цена должна была быть чуть ли не на 27 долларов выше. Это хорошее решение", - отметил российский дипломат.

"Теперь что касается цены на нефть. Очень сложная формула – разбирался в этой формуле. Формируется она из учета цены в Роттердамском порту, цены фрахта и т.д. Плюс еще премия, о которой столько споров", - отметил Мезенцев.

При этом он подчеркнул, что формула завязана на конъюнктуру на внешних энергетических рынках, без учета которой, наверное, ни Россия, ни Беларусь уже формировать систему отношений в данной сфере и собственно эту цену, наверное, не могут.


Мезенцев назвал запрос белорусской стороны, прозвучавший в ушедшем году, о желании взаимодействовать на рыночных основах, на рыночных принципах верным.

"Рынок свободный, и помимо того, что мы, безусловно, обязаны поддерживать ближайшего союзника, поддерживать рынок нефтепродуктов Беларуси, мы должны еще и понимать, что нефтяные компании не могут работать себе в убыток или с нулевой рентабельностью. И в этом противоречие – не какие-то политические споры, не попытки проявить свою позицию в ущерб позиции соседа – этого нет", - констатировал он.

По его мнению, в ближайшее время мы будем свидетелями успешного завершения переговоров.
 
 
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Формула цены на нефть для Беларуси очень сложная, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в интервью Sputnik.
 
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