По итогам 2019 года экспорт просел, а импорт вырос

Источник материала: Ежедневник



фото: правдинформ.рф

Белстат подвел итоги внешней торговли товарами и услугами в прошлом году.

В 2019 году внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 72,278 млрд долларов, в том числе экспорт – 32,936 млрд, импорт – 39,342 млрд.

По сравнению с 2018 годом оборот внешней торговли товарами составил 99,9%, экспорт – 97,1%, импорт – 102,3%.

По итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом экспорт товаров в натуральном выражении уменьшился на 0,4%, импорт увеличился на 4,3%. Средние цены экспорта сократились на 2,5%, импорта – на 1,9%.