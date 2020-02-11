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По итогам 2019 года экспорт просел, а импорт вырос
11.02.2020 13:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: правдинформ.рф
Белстат подвел итоги внешней торговли товарами и услугами в прошлом году.
В 2019 году внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 72,278 млрд долларов, в том числе экспорт – 32,936 млрд, импорт – 39,342 млрд.
По сравнению с 2018 годом оборот внешней торговли товарами составил 99,9%, экспорт – 97,1%, импорт – 102,3%.
По итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом экспорт товаров в натуральном выражении уменьшился на 0,4%, импорт увеличился на 4,3%. Средние цены экспорта сократились на 2,5%, импорта – на 1,9%.
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Белстат подвел итоги внешней торговли товарами и услугами в прошлом году.
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