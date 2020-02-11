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Александр Лукашенко на встрече с руководителями госСМИ: «Беларусь простреливается со всех сторон»

11.02.2020 13:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 11 февраля встретился с руководителями ведущих государственных СМИ страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко на встрече с руководителями госСМИ: «Беларусь простреливается со всех сторон»

В повестке  информационный суверенитет, борьба с фейковыми новостями. Вопросы развития суверенного медиаполя. В эпоху постправды многие СМИ умело манипулируют сознанием зрителей. И в итоге ложь воспринимают правдой. И наоборот. Информационную открытость современного мира зачастую используют даже для политических манипуляций.

Александр Лукашенко на встрече с руководителями госСМИ: «Беларусь простреливается со всех сторон»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Давно канули в Лету времена, когда пресса была только средством донесения информации. Сегодня это полноценное оружие причем, как я уже раньше говорил, массового поражения.

Подтасованные факты, фейки, дипфейки, так называемая постправда, когда аудиторией умело манипулируют, намеренно уводя от действительно важных проблем, – эта и другая информационная отрава сродни химическому оружию. Беларусь со всех сторон пронизана различными медийными потоками. Многие из них откровенно деструктивны.

Александр Лукашенко на встрече с руководителями госСМИ: «Беларусь простреливается со всех сторон»

Надо сказать, что Беларусь находится в самом сложном в этом плане отношении. И не надо нас, допустим, сравнивать с государствами, такими, вроде бы, как мы: Швейцарией, Австрией и так далее. Абсолютно нельзя, потому что эти государства существуют в составе мощного, огромного Европейского союза, около 600 миллионов человек. И они всегда опираются на своих союзников, и, по крайней мере, в спину им не стреляют.

Александр Лукашенко на встрече с руководителями госСМИ: «Беларусь простреливается со всех сторон»

Мы же находимся в таком положении, что нам и от союзников достается, и от соперников или врагов, как мы их называли. И в этом плане Беларусь простреливается со всех сторон. 

«Люди устали от негатива». Итоги медиа года подвело Министерство информации

Прививка от чужой информационной экспансии это увеличение объема отечественного контента. Пока до 30 %  такая цифра была озвучена и на прошедшей ранее коллегии Министерства информации. Президент подчеркнул: белорусские государственные СМИ в отличие от подобных в соседних государствах  намного правдивее.

Александр Лукашенко на встрече с руководителями госСМИ: «Беларусь простреливается со всех сторон»

От отечественных игроков медиарынка глава государства ждет улучшения качества подачи и авторской журналистики. В стране должен появиться новый медиацентр. Вкупе с технической оснащенностью гарантии информационного суверенитета  это персонификация журналистики. Журналисты должны быть лидерами мнений. Для телевидения главное – картинка, ниша газет – это глубокая аналитика. А всем традиционным медиа необходимо эффективнее и масштабнее работать в интернете.

Александр Лукашенко на встрече с руководителями госСМИ: «Беларусь простреливается со всех сторон»

За два года посещаемость сайта телеканала СТВ увеличилась в пять раз, индекс цитируемости – повысился в три, а число подписчиков ютуб-канала выросло в шесть раз.        

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 11 февраля встретился с руководителями ведущих государственных СМИ страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 
 
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