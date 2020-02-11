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«Сама "Мисс Речица" будет на операции». ЗОЖ медсестры, которая побеждает на конкурсах красоты

11.02.2020 14:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Екатерина Дубровская работает операционной медсестрой. Но ее инстаграм больше похож на аккаунт модели — в нем профессиональные фото в красивых платьях и купальниках. GO.TUT.BY узнал, каких правил ЗОЖ придерживается медсестра c десятком побед в конкурсах красоты — от «Мисс Речица» до «Краса Вселенной».


Фото: из личного архива

На операции ты не расслабляешься ни на минуту

В детстве Катя, как и многие девочки, лечила кукол, но мысли работать в больнице — и тем более в операционной — у нее не было. Только к моменту, когда нужно было выбирать специальность, она решила стать медиком и поступила в гомельский колледж.

По распределению попала в Речицкую центральную районную больницу. После трехмесячных курсов оказалась в операционном блоке. Затем перевелась в областную клиническую детскую больницу и продолжила работать по специальности.


Фото: из личного архива

— Бывает, придешь на смену, станешь на операцию — и простоишь всю ночь, пока тебя не сменят, не расслабившись ни на минуту. Это не только смена на ногах, но и постоянная работа мозга, потому что ты вся в операции: счет зажимов, салфеток, соблюдение всех правил асептики…

Сменить оперблок на другую работу возможность у 27-летней Кати была: девушка активно участвовала в различных конкурсах красоты. Первый стал для нее сюрпризом: анкету на гомельский отбор «Мисс арена фитнес» вместо нее заполнила сестра. Кате позвонили и пригласили на кастинг. Тогда она уже работала медсестрой.


Фото: из личного архива

— Пришла на кастинг, а там все девочки будто только что сошли с подиума соревнования фитнес-бикини! Самооценка у меня невысокая, поэтому я очень переживала. Но конкурс принес мне первую победу — и появилось чувство эйфории.

Катя брала титулы на «Мисс Речица», «Мисс Вива Браслав», «Краса Вселенной» и других состязаниях красавиц. А после перестала подавать заявки: говорит, и этим можно насытиться. Но как конкурсы отразились на работе в больнице? Катя смеется, что в операционной ее не встретишь в короне и с ленточкой.


Фото: из личного архива героини

— И халат у меня не коротенький. Мой наряд как противочумный костюм: операционная пижама (далеко не по размеру), стерильный халат (который завязывают сзади), перчатки, маска. Мои шикарные длинные волосы под шапочкой.

— И никаких комплиментов от пациентов?

— У нас «торчат» одни глаза. Поэтому если и говорят комплименты, то только по поводу глаз. Хотя, когда работала в Речице, взрослые пациенты умудрялись меня узнавать (думаю, из-за местных СМИ) и говорили: «О, сама „Мисс Речица“ будет ассистировать у меня на операции! Детям расскажу».

С конкурсом фитнес-бикини не задалось


Фото: из личного архива героини

Работает Катя посменно. Говорит, что организм уже адаптировался к такому графику. Главное правило ее личного ЗОЖ — не есть по ночам, даже если очень хочется. Рацион девушка делает дробным, ест примерно раз в четыре часа небольшими порциями.

Когда Катя активно участвовала в конкурсах красоты, держала себя в форме и «не выползала из зала». Когда не получалось попасть в тренажерку — занималась дома по видеоурокам. Девушка год назад даже хотела поучаствовать в соревнованиях фитнес-бикини, усиленно тренировалась, набирала массу, сушилась. Но организм в один момент сказал «стоп», и Катя ушла на больничный.

— Я не поняла, что произошло: просто иссякла энергия, слабость, закружилась голова.

Но от спорта девушка не отказалась, просто сменила формат тренировок. Сейчас Катя занялась растяжкой, она мечтает сесть на шпагат и для этого три раза в неделю ходит на стретчинг и пилон.

— На пилоне я не танцую — это больше спортивная гимнастика, акробатика. Меня учат правильной технике выполнения различных элементов.


Фото: из личного архива

Занятия в спортзале Катю мотивируют: особенно тем, что в зеркале она видит итог. А еще физподготовка помогает гомельской медсестре хорошо себя чувствовать — обычно она бодрячком до конца смены.

— ЗОЖ и спорт — это модно, никого ими не удивишь. И при желании чего-то добиться можно найти на себя время, даже когда работаешь сутками. Все остальное — отговорки слабаков и лентяев.

Активно тренируетесь, худеете или ведете ЗОЖ? Подписывайте на @gotutby в инстаграме, отмечайте нас на фото, делитесь историями — попадайте в наш аккаунт и на страницы GO.TUT.BY

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Екатерина Дубровская операционная медсестра. Но ее инстаграм больше похож на аккаунт модели - в нем профессиональные фото в красивых платьях и купальниках.
 
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