35 пожаров зарегистрировано в Ганцевичском регионе за прошедший год

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Анализ причин и условий, которые способствовали возникновению пожаров, показал, что граждане не знают либо пренебрегают элементарными мерами безопасности.

Цифры статистики неутешительны: из года в год большинство несчастных случаев (в том числе и пожаров) происходит именно в жилых домах и квартирах, при этом чаще всего по вине самих хозяев. К примеру, в Ганцевичском РОЧС за 2019 год зарегистрировано 35 пожаров. К сожалению, не обошлось и без жертв – погибли 3 человека. Только по причине неосторожного обращения с огнем произошло 19 пожаров (54% от общего количества).



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А ведь избежать пожара по данной причине позволит соблюдение элементарных правил поведения. Для этого необходимо не пользоваться открытым огнем при освещении помещений, соблюдать культуру поведения при курении (не курить в постели, не разбрасывать непотушенные спички и окурки), исключить доступность спичек и зажигалок для детей. Кроме того, учитывая опасность такого явления, как огонь, и возможность его быстрого распространения на большие расстояния при порывах ветра, в очередной раз напоминаем о недопустимости выжигания сухой растительности, соблюдении мер безопасности при разведении костров. При сильном ветре пламя может распространяться со скоростью до 1 метра в секунду, что грозит уничтожением жилищ, построек, а также может привести к гибели людей.

Другой наиболее распространенной причиной возникновения пожаров в Ганцевичском районе в 2019 году стало нарушение правил эксплуатации электрических сетей и электрооборудования. По данной причине произошло 6 пожаров (17% от общего количества). Пользование неисправными электроприборами, оставление их без присмотра, одновременное включение в электрическую сеть нескольких мощных электроприборов, несвоевременное техническое обслуживание – далеко не полный перечень условий, способствующих возникновению пожаров.

Одна из причин пожаров – нарушение правил эксплуатации печного отопления. В 2019 году из-за этого произошло 5 пожаров (14% от общего количества). Неосторожность при эксплуатации печей отопления с открытой дверцей, оставленных без присмотра, перекал печи, складирование у самой печи сгораемых материалов неоднократно приводили к пожарам.

Поэтому напоминаем, что соблюдение элементарных правил безопасности поможет избежать неприятных происшествий, сохранить здоровье и не потерять имущество.

Ганцевичский РОЧС

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