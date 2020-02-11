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В геноме нового коронавируса не нашли следов ВИЧ и вирусов змей

11.02.2020 14:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Молекулярные биологи из США проанализировали структуру участков РНК неизвестного происхождения в геноме коронавируса 2019-nCoV и не нашли никаких свидетельств того, что они связаны с ВИЧ или вирусами змей. Результаты своих расчетов ученые опубликовали в библиотеке препринтов bioRxiv, пишет ТАСС.


Фото: wikipedia

«Мы проверили два недавних заявления о том, какие промежуточные виды животных могли переносить коронавирус до его попадания в организм людей, а также то, как могли возникнуть вставки неизвестного происхождения в белке оболочки вируса. Обе этих гипотезы не подтвердились», — пишут исследователи.

В конце января, как отмечают ученые, в электронных научных библиотеках появился ряд еще не отрецензированных публикаций, авторы которых пытались раскрыть происхождение вируса 2019-nCoV, который стал причиной вспышки пневмонии в Китае и ряде других стран. Эти исследования, с одной стороны, указали на близкое родство этого патогена с возбудителем тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, или SARS, известного также как атипичная пневмония), а также другими коронавирусами, которые поражают летучих мышей.

С другой стороны, биоинформатики обнаружили в РНК нового вируса несколько необычных сегментов, которые не похожи на аналогичные части генома SARS и прочих родичей 2019-nCoV. Когда другие ученые попытались идентифицировать их, то пришли к выводу, что эти вставки были «унаследованы» новым вирусом от ВИЧ, а также возбудителей болезней змей.

Многие ученые усомнились в этом, обратив внимание на необычно короткую длину этих вставок чужеродной РНК, а также другие особенности. Молекулярные биологи из Мичиганского университета (США) проверили эти теории с помощью более продвинутых методик анализа на новых образцах генома 2019-nCoV.

Их расчеты показали, что 2019-nCoV в принципе не мог «унаследовать» эти участки РНК от любых других вирусов, в том числе и ВИЧ. Более того, эти сегменты генома оказались больше всего похожи на аналогичные части генома коронавируса RaTG13, предположительного предка 2019-nCoV, который поражает летучих мышей. Это говорит о том, что они возникли в результате «естественной» эволюции коронавируса, а не благодаря обмену генами с другими вирусами.

 
 
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По словам ученых, 2019-nCoV в принципе не мог унаследовать определенные участки РНК от любых других вирусов.
 
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