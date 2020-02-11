«Евенко заслуживает высокого рейтинга». Вудкрофт оценил хоккеистов минского «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» подготовило к выпуску серию игровых карточек, в которых каждый хоккеист получил оценки за игру в обороне и атаке. Примечательно, что составлением рейтинга занимался главный тренер «зубров» Крэйг Вудкрофт.

Пресс-служба «Динамо» показала, как Крэйг выставляет оценки на примере трех хоккеистов: Александра Павловича, Олега Евенко и Марка-Андре Граньяни.