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«Евенко заслуживает высокого рейтинга». Вудкрофт оценил хоккеистов минского «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» подготовило к выпуску серию игровых карточек, в которых каждый хоккеист получил оценки за игру в обороне и атаке. Примечательно, что составлением рейтинга занимался главный тренер «зубров» Крэйг Вудкрофт.
Пресс-служба «Динамо» показала, как Крэйг выставляет оценки на примере трех хоккеистов: Александра Павловича, Олега Евенко и Марка-Андре Граньяни.
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Минское «Динамо» подготовило к выпуску серию игровых карточек, в которых каждый хоккеист получил оценки за игру в обороне и атаке. Примечательно, что составлением...
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