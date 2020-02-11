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Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по поправкам в Конституцию

11.02.2020 14:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по поправкам в Конституцию

фото: yandex.by

День голосования за поправки в Конституцию могут сделать выходным. Не исключено, что голосование будет назначено на 22 апреля.

13 февраля этот вопрос будет обсужден на встрече рабочей группы с президентом Владимиром Путиным, передает «Коммерсантъ». Об этом сообщил сопредседатель группы сенатор Андрей Клишас.

Одной из наиболее вероятных дат, на которую может быть назначен референдум, источники называли 22 апреля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что такой вариант рассматривается.

Напомним, поправки в российскую Конституцию призваны изменить баланс влияния ветвей власти в стране. Согласно ним произойдет перераспределение части полномочий президента в пользу парламента, будет создан Госсовет (наблюдатели предполагают, что его может возглавить Путин), введен запрет на иностранное гражданство для чиновников, установлен приоритет российской Конституции над международными нормами.

 
 
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День голосования за поправки в Конституцию могут сделать выходным. Не исключено, что голосование будет назначено на 22 апреля.
 
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