Лукашенко о задачах госСМИ: нужно честно и объективно говорить с людьми на понятном языке, доносить им нашу позицию

Источник материала: Маяк Преднепровья

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует государственные СМИ на честный и объективный разговор с аудиторией, чтобы в непростых условиях информационного поля удержать внимание зрителей, читателей и слушателей. Об этом он заявил сегодня на совещании с руководителями ведущих государственных средств массовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.

«Нам хватает с одной и другой стороны. И в этих непростых условиях чрезвычайно важно взять и удержать внимание. Но при этом не утратить доверия зрителей, читателей и слушателей. Необходимо честно и объективно говорить с людьми на понятном языке, доносить им нашу позицию. У нас этого немножко не хватает», — сказал глава государства.

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