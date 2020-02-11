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Горецкие наездницы вернулись с наградами из Могилева

11.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В областном центре олимпийского резерва по конному спорту проходили Республиканские соревнования по преодолению препятствий.  Среди участников были наездницы из Горецкой ДЮСШ, воспитанницы Татьяны Геллер.

 

Горецкие наездницы вернулись с наградами из Могилева

 

В первый день соревнований Ксения Геллер в спортивной паре с лошадью по кличке Эверест заняла первое место в программе 90 см. Екатерина Лахондикова на Эйсидоре в маршруте до 100 см — второе место.

Второй день принес Ксении «серебро» в преодолении метровой высоты, а на следующий эта планка дала спортсменке место на «бронзовом» пьедестале.

 

Горецкие наездницы вернулись с наградами из Могилева

 

По итогам соревнований в копилке горецких всадниц четыре награды. У Ксении Геллер полный комплект из Дипломов трех степеней, у Екатерины Лахондиковой «серебро».

 

Галина Кожевникова

Фото Татьяны Геллер


 
Теги: Могилев
 
 
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  В областном центре олимпийского резерва по конному спорту проходили Республиканские соревнования по преодолению препятствий.  Среди участников были наездницы...
 
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