Горецкие наездницы вернулись с наградами из Могилева

Источник материала: Горецкий вестник

В областном центре олимпийского резерва по конному спорту проходили Республиканские соревнования по преодолению препятствий. Среди участников были наездницы из Горецкой ДЮСШ, воспитанницы Татьяны Геллер.





В первый день соревнований Ксения Геллер в спортивной паре с лошадью по кличке Эверест заняла первое место в программе 90 см. Екатерина Лахондикова на Эйсидоре в маршруте до 100 см — второе место.

Второй день принес Ксении «серебро» в преодолении метровой высоты, а на следующий эта планка дала спортсменке место на «бронзовом» пьедестале.





По итогам соревнований в копилке горецких всадниц четыре награды. У Ксении Геллер полный комплект из Дипломов трех степеней, у Екатерины Лахондиковой «серебро».

Галина Кожевникова

Фото Татьяны Геллер