Очень необычно! Посмотрите, что будет, если бросить предмет в 140-метровое отверстие во льду

Источник материала: Tut.by

Как думаете, что будет, если пробурить 140-метровое отверстие во льду Антарктиды, а затем бросить туда какой-нибудь предмет? Разумеется, он упадет. Но это будет не совсем обычное падение: оно сопровождается впечатляющими звуковыми эффектами!

Исследователи в Антарктиде в свободное время провели такой эксперимент: они бросили в отверстие кусок льда и сняли это на видео. Посмотрите (и обязательно послушайте), что у них получилось!