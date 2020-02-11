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Очень необычно! Посмотрите, что будет, если бросить предмет в 140-метровое отверстие во льду
Источник материала: Tut.by
Как думаете, что будет, если пробурить 140-метровое отверстие во льду Антарктиды, а затем бросить туда какой-нибудь предмет? Разумеется, он упадет. Но это будет не совсем обычное падение: оно сопровождается впечатляющими звуковыми эффектами!
Исследователи в Антарктиде в свободное время провели такой эксперимент: они бросили в отверстие кусок льда и сняли это на видео. Посмотрите (и обязательно послушайте), что у них получилось!
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Падение сопровождается впечатляющими звуковыми эффектами!
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