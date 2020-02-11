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Грузовик со строительным мусором перевернулся в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ДТП на ровном месте. Утром 11 февраля на улице Павловского в Минске опрокинулся грузовик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Целый ряд аварий в эти дни спровоцировала непогода. Не обошлось без пострадавших. 11 февраля в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Порывы ветра ожидаются до 20 м/с. Пешеходам желательно передвигаться подальше от деревьев, а автомобиль лучше оставить в гараже.
Почти по всей стране пройдут осадки. К сильному ветру добавится дождь с мокрым снегом.
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Новости Беларуси. ДТП на ровном месте. Утром 11 февраля на улице Павловского в Минске опрокинулся грузовик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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