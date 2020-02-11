ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В режиме реального времени. Пять online-сервисов для отслеживания коронавируса

11.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В режиме реального времени. Пять online-сервисов для отслеживания коронавируса

По данным на утро 11 февраля подтверждено более 42 600 случаев заболевания. 1 016 человек скончались, а вылечившихся от коронавируса в целом по Китаю достигло 3996. Почти 188 000 человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

5 online-сервисов для ситуации с коронавирусом предоставляют актуальную информацию. Благодаря им можно узнать, какие области наиболее затронуты, сообщает «Бизнес инсайдер».

Карта CSSE Джонса Хопкинса – посмотреть можно здесь.

В режиме реального времени. Пять online-сервисов для отслеживания коронавируса

Еще один сервис работает по схожему принципу. Правда он генерирует сообщения на новостных сайтах и в соцсетях, благодаря этому создана так называемая «тепловая» карта вируса. 

Подробнее посмотреть можно здесь.

В режиме реального времени. Пять online-сервисов для отслеживания коронавируса

Следующее приложение разработали французские эмигранты на Тайване. Сервис разделен  на зоны: зараженные коронавирусом, выздоровевшие и умершие от болезни по регионам.

В режиме реального времени. Пять online-сервисов для отслеживания коронавируса

Четвертый сервис разработала Китайская поисковая система Baidu.  Эпидемическая карта наряду со своей обычной картой показывает в режиме реального времени местоположение подтвержденных и подозреваемых случаев коронавируса.

Посмотреть можно здесь. 

В режиме реального времени. Пять online-сервисов для отслеживания коронавируса

Последний сервис рассчитан в большей степени на жителей Китая. Однако полезен он будет и тем, кто временно или постоянно проживает там, но решил покинуть страну. Китайская фирма по кибербезопасности создала инструмент, доступный в Китае, который позволяет людям вводить номера рейсов или поездов, чтобы узнать, путешествовали ли они с кем-либо, зараженным коронавирусом.

Подробнее смотрите здесь. 

https://grodnonews.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным на утро 11 февраля подтверждено более 42 600 случаев заболевания. 1 016 человек скончались, а вылечившихся от коронавируса в целом по Китаю достигло 3996. Почти 188...
 
Новости дня
Новости разные
 
Грузовик со строительным мусором перевернулся в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика