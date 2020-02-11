В режиме реального времени. Пять online-сервисов для отслеживания коронавируса

Источник материала: Вороновская газета





По данным на утро 11 февраля подтверждено более 42 600 случаев заболевания. 1 016 человек скончались, а вылечившихся от коронавируса в целом по Китаю достигло 3996. Почти 188 000 человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

5 online-сервисов для ситуации с коронавирусом предоставляют актуальную информацию. Благодаря им можно узнать, какие области наиболее затронуты, сообщает «Бизнес инсайдер».

Карта CSSE Джонса Хопкинса – посмотреть можно здесь.





Еще один сервис работает по схожему принципу. Правда он генерирует сообщения на новостных сайтах и в соцсетях, благодаря этому создана так называемая «тепловая» карта вируса.

Подробнее посмотреть можно здесь.





Следующее приложение разработали французские эмигранты на Тайване. Сервис разделен на зоны: зараженные коронавирусом, выздоровевшие и умершие от болезни по регионам.





Четвертый сервис разработала Китайская поисковая система Baidu. Эпидемическая карта наряду со своей обычной картой показывает в режиме реального времени местоположение подтвержденных и подозреваемых случаев коронавируса.

Посмотреть можно здесь.





Последний сервис рассчитан в большей степени на жителей Китая. Однако полезен он будет и тем, кто временно или постоянно проживает там, но решил покинуть страну. Китайская фирма по кибербезопасности создала инструмент, доступный в Китае, который позволяет людям вводить номера рейсов или поездов, чтобы узнать, путешествовали ли они с кем-либо, зараженным коронавирусом.

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