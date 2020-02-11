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В Гомеле задержан подозреваемый в избиении директора кафе

11.02.2020 13:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 10 февраля в Гомеле был задержан мужчина, который подозревается в избиении директора кафе. 

Как сообщает Следственный комитет, 43-летний безработный минчанин сам пришёл в милицию. Знакомый мужчины, ставший свидетелем происшествия, также установлен. Им оказался 42-летний минчанин. 

Задержанный подозревается в хулиганстве. Проводятся следственные действия, чтобы выяснить все детали случившегося. Назначено проведение ряда экспертиз. 

Несколько недель назад в Витебске 18-летний парень разгромил ресторан.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 10 февраля в Гомеле был задержан мужчина, который подозревается в избиении директора кафе.  Как сообщает Следственный комитет, 43-летний...
 
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