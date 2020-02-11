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В Гомеле задержан подозреваемый в избиении директора кафе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 10 февраля в Гомеле был задержан мужчина, который подозревается в избиении директора кафе.
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Задержанный подозревается в хулиганстве. Проводятся следственные действия, чтобы выяснить все детали случившегося. Назначено проведение ряда экспертиз.
Несколько недель назад в Витебске 18-летний парень разгромил ресторан.
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Новости Беларуси. 10 февраля в Гомеле был задержан мужчина, который подозревается в избиении директора кафе. Как сообщает Следственный комитет, 43-летний...
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