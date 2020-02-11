Ужас! Двухлетний малыш замерз в сугробе пока родители спали









Двухлетний малыш пролежал всю ночь в сугробе, когда температура воздуха за окном составляла -25 градусов мороза. Информация появилась в соцсетях.





Как сообщили в районной администрации, малыш впал в кому, сейчас он находится в больнице.





Как выяснилось, ребенка уложили спать, потом его мама проснулась, пошла к нему. Мальчика на месте не оказалось. Она выбежала из дома и, обнаружила его во дворе, вызвала скорую.





Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в связи с переохлаждением.

Состояние ребенка остается стабильно тяжелым. Он жив, находится на искусственной вентиляции легких.