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Как оградить ребенка от вирусных инфекций?

11.02.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

По информации областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья на Гродненщине наблюдается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Однако уровень ее ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Среди заболевших ОРИ за последнюю неделю в Гродно 79 процентов составляют дети.

Как оградить ребенка от вирусных инфекций?

Как оградить ребенка от острых респираторных инфекций? Советует Ирина Дубок, заведующая отделом общественного здоровья Гродненского ОЦГЭиОЗ.

Свежий воздух в дом

Обязательно проветривайте помещение. Ребенка нельзя держать постоянно в тепличных условиях ¬ – это способствует снижению иммунитета. Благодаря проветриванию в комнате не скапливаются инфекции, а также поступает кислород. В холодное время года нужно стараться проветривать помещение каждые три-четыре часа. И обязательно открывать окно за полчаса до сна, хотя бы на 10 минут.

Прогулка за иммунитетом

Поддержать нужный иммунитет поможет закаливание. Однако закалять надо правильно: регулярно, постепенно и только тогда, когда ребенок здоров. Лучший способ – каждый день в любую погоду по два часа гулять на свежем воздухе. Причем детям школьного возраста необходимо не менее часа-полутора активных прогулок в день, чтобы была физическая нагрузка.

Одежда по погоде

Часто родители боятся переохлаждения детей, хотя перегрев куда опаснее. Вспотевший ребенок быстрее замерзнет, к тому же перегрев снижает сопротивляемость организма. Поэтому ребенок и дома, и на улице должен быть разумно одет (не мерз и не потел). Нельзя кутать заболевшего ребенка – это лишь помешает ему выздоравливать.

Мойте руки!

Гораздо чаще возбудители инфекции передаются контактным путем через бытовые предметы. Кстати, на гладких поверхностях (например, поручнях, дверных ручках и т.д.) они выживают лучше, чем на пористых материалах (мягкие игрушки, ткани). Очень важно регулярно мыть руки с мылом, особенно придя с прогулки.

Упор на витамины

Правильное, сбалансированное питание – это залог здоровья. Лучше всего делать упор на приготовленную в домашних условиях пищу, богатую витаминами. Включайте в меню птицу и рыбу, постные сорта мяса, молочные продукты. Пользу приносит употребление бобовых, яиц и орехов. На первое лучше всего подходят овощные супы и бульоны, сваренные на постном мясе. Фрукты и овощи должны обязательно присутствовать в рационе ребенка. Полезны ягодные морсы, фруктовые чаи и отвары, компоты из сухофруктов. Минимизируйте употребление сладостей и мучных изделий.

Источник: grodnonews.by

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Теги: Гродно
 
 
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По информации областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья на Гродненщине наблюдается сезонный подъем заболеваемости острыми...
 
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