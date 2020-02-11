Рамзан рулит: главой Совбеза Чечни стал 23-летний племянник Кадырова, главой правительства - еще один племянник





Об этом в Instagram написал двоюродный брат руководителя субъекта России Турпалали Ибрагимов, префект Шалинского района.





До этого 23-летний россиянин занимал должность главы Курчалоевского района.





Как уточняет Telegram-канал «Чеченские новости», в субъекте России произошли кадровые изменения во власти. Так, помимо повышения Хамзата Кадырова, мэр Грозного Ибрагим Закриев — также племянник Кадырова — стал руководителем администрации главы республики и правительства.









В свою очередь, министр имущественных и земельных отношений Асланбек Ирасханов получил должность главы администрации Курчалойского района.





В октябре 2019-го в Чечне произошел скандал с участием бывшего мэра столицы Чечни, племянником главы российского субъекта Исламом Кадыровым.





В полицию передали видеозаписи, на которых чиновник бил электрошокером задержанных якобы за мошенничество жителей города и заламывал руки неплательщикам за коммунальные услуги.





Хамзат Кадыров — сын умершего в 2004 году старшего брата главы Чечни Зелимхана.