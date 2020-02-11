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Можно ли пить повторно вскипяченную воду?

11.02.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Зачастую после приготовления чая в чайнике еще остается вода. Нужно ли ее выливать, или можно оставить и вскипятить повторно? Объясняют немецкие специалисты из Института Фрезениуса.

Можно ли пить повторно вскипяченную воду?

Многие люди убеждены: пить повторно вскипяченную воду не нужно, это вредно для здоровья. Почти каждый второй после разового кипячения выливает ее из чайника. Люди опасаются, что в этой воде могут скапливаться бактерии, или же другие вещества, нежелательные для организма.

Мнение немецких специалистов таково: употребление воды после повторного кипячения не опасно для здоровья.

«Не нужно бояться размножения бактерий в воде: их количество, пока она будет находиться в чайнике, действительно может вырасти, — но при повторном кипячении воды микроорганизмы будут уничтожены. Что касается вкуса повторно вскипяченной воды, нет никаких научных доказательств того, что он ухудшается», — констатировали эксперты.

Также, по их словам, нет риска того, что в воду за время, пока она будет отстаиваться в чайнике, проникнут частицы его материалов. Однако во избежание этого важно использовать сертифицированную посуду от проверенных и безопасных производителей, подчеркнули эксперты.

Источник: medikforum.ru

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Теги: Гродно
 
 
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Зачастую после приготовления чая в чайнике еще остается вода. Нужно ли ее выливать, или можно оставить и вскипятить повторно? Объясняют
 
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