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Илон Маск призвал всех удалить аккаунты на Facebook, потому что эта соцсеть "отстой"
Источник материала: Партизан
Глава SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал комедийного актера Сашу Барона Коэна, который опубликовал гневный пост в Twitter по поводу социальной сети Facebook,
"Мы не позволяем одному человеку контролировать воду для 2,5 миллиарда человек. Мы не позволяем одному человеку контролировать электричество для 2,5 миллиарда человек. Так почему мы должны отдавать одному человеку контроль над информацией для 2,5 миллиарда человек? Фейсбук должно регулировать государство, а не какой-то император", – заявил Барон Коэн в
В ответ на это Маск написал, что "Facebook - отстой" и поддержал флешмоб #deletefacebook, который начался в еще 2017 году.
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Глава SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал комедийного актера Сашу Барона Коэна, который опубликовал гневный пост в Twitter по поводу социальной сети Facebook, сообщает Inc.
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