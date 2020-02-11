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В Высоком открылось кафе «БарIN»
11.02.2020 14:16 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Жители города сетовали на то, что в выходные дни некуда сводить детей и внуков на пиццу и мороженое. Негде пообедать либо просто перекусить и попить горячего чая, а также заказать помещение для празднования знаменательной даты. В городе было всего одно кафе – «Легенда».
Режим работы
«БарIN» работает без выходных: с понедельника по четверг – с 17.00 до 00.00; в субботу – с 15.00 до 02.00; в воскресенье – с 15.00 до 00.00. В пятницу и субботу проводятся дискотеки – с 22.00 до 02.00. В планах руководства кафе – организовать караоке: в воскресенье с 21.00 до 00.00.
Меню
— холодные закуски – нарезка из нескольких видов колбас, бекона, вяленого мяса, птицы (в панировке в том числе);
Доставка
Пицца в «БарIN»е пользуется большой популярностью: хотите, наслаждайтесь ароматными треугольничками с тягучим сыром в самом кафе или же сделайте заказ на вынос.
Детям
В «БарIN»е уже проводятся мастер-классы по приготовлению пиццы – в эти дни всегда много маленьких посетителей. В планах – мастер-классы по приготовлению десертов и коктейльчиков.
Программа
С руководством бара можно заранее договориться о программе вечера с ведущим: день рождения сына или дочки, например, проведет «персонаж» из любимого мультфильма, свадьбу, соответственно, – тамада. Возможны различные роли ведущих и сценарии вечера.
В планах
— Дни национальной кухни – итальянской, испанской, например, – чтобы узнать предпочтения клиентов и разнообразить меню новыми блюдами;
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