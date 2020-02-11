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В Высоком открылось кафе «БарIN»

11.02.2020 14:16 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Жители города сетовали на то, что в выходные дни некуда сводить детей и внуков на пиццу и мороженое. Негде пообедать либо просто перекусить и попить горячего чая, а также заказать помещение для празднования знаменательной даты. В городе было всего одно кафе – «Легенда».
Все эти запросы сегодня удовлетворены.

В Высоком открылось кафе «БарIN»

Режим работы

«БарIN» работает без выходных: с понедельника по четверг – с 17.00 до 00.00; в субботу – с 15.00 до 02.00; в воскресенье – с 15.00 до 00.00. В пятницу и субботу проводятся дискотеки – с 22.00 до 02.00. В планах руководства кафе – организовать караоке: в воскресенье с 21.00 до 00.00.

Меню

— холодные закуски – нарезка из нескольких видов колбас, бекона, вяленого мяса, птицы (в панировке в том числе);
— фруктовые и овощные ас­сорти;
— горячие и холодные салаты с мясом, птицей, красной рыбой, овощами и сыром;
— горячие закуски – несколько вариантов стейков и филе;
— блюда из картофеля – фри и драники;
— большой выбор пицц и роллов;
— десерты и мороженое;
— напитки – чай, кофе на выбор, алкоголь и коктейли разных видов;
— вкусненькие (классические и экзотические) соусы к блюдам.

В Высоком открылось кафе «БарIN»

Доставка

Пицца в «БарIN»е пользуется большой популярностью: хотите, наслаждайтесь ароматными треугольничками с тягучим сыром в самом кафе или же сделайте заказ на вынос.
Скоро появится услуга дос­тавки еды. Курьеры будут забирать только что приготовленные и герметично упакованные пиццу, роллы и пр. Термосумки, в которых осуществляется перевозка контейнеров с едой, как пояснила директор бара Кристина Корнещук, курьерам будут выдаваться утром, а вечером ребята будут обязаны их вернуть. Это связано со строгим соб­людением работниками кафе санитарных норм.

Детям

В «БарIN»е уже проводятся мастер-классы по приготовлению пиццы – в эти дни всегда много маленьких посетителей. В планах – мастер-классы по приготовлению десертов и коктейльчиков.
Меню для несовершеннолетних посетителей разнооб­разное: бургеры, нагетсы, картофель фри, филе с сыром, картофельные смайлики с кетчупом, несколько видов пиццы, а также молочные коктейли и мороженое на выбор.
В «БарIN»е работают профессиональные повара: один – 5 разряда с высшим образованием по специальности «Технолог»; второй повар имеет 3 разряд и много лет работал в детском саду, поэтому на практике знаком с приготовлением вкусняшек для самого нежного возраста.

Адрес: г.Высокое, ул.Советская, 32.
Телефон +375 (33) 348-14-81 МТС

Программа

С руководством бара можно заранее договориться о программе вечера с ведущим: день рождения сына или дочки, например, проведет «персонаж» из любимого мульт­фильма, свадьбу, соответственно, – тамада. Возможны различные роли ведущих и сценарии вечера.

В Высоком открылось кафе «БарIN»

В планах

— Дни национальной кухни – итальянской, испанской, например, – чтобы узнать предпочтения клиентов и разнооб­разить меню новыми блюдами;
— приготовление новых блюд на мастер-классах для детей;
— перенос часа открытия ка­фе на более раннее время при необходимости: например, если появятся постоянные клиенты, которые будут обедать в «БарIN»е;
— доставка еды на дом курь­е­рами.
Анна СОВПЕЛЬ.
УНН 291302447

В Высоком открылось кафе «БарIN»

В Высоком открылось кафе «БарIN»

 
 
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Жители города сетовали на то, что в выходные дни некуда сводить детей и внуков на Сообщение В Высоком открылось кафе «БарIN» появились сначала на Информационный...
 
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