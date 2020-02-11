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У Лукашенко опять заговорили о стройке медиацентра для госканалов. А что вообще про него слышно?
Источник материала: Tut.by
Сегодня на совещании Александра Лукашенко с руководителями государственных СМИ в очередной раз прозвучал вопрос строительства медиацентра для госканалов, следует из
Где сейчас предлагают разместить медиацентр?
Построить в Минске большой медиацентр для телеканалов президент пообещал на встрече с руководством государственных СМИ еще в апреле 2018 года. Потом был объявлен конкурс на лучшую архитектурную концепцию этого здания, которое должно было расположиться в районе пересечения Машерова и Даумана. Победитель определился в конце 2019 года, а зимой 2020-го
Поэтому, как рассказали источники, летом власти Минска предложили разместить это здание напротив театра Музкомедии — на площадке между улицей Клары Цеткин и железной дорогой, где находятся старые производственные здания под снос. Вот границы этого квадрата:
Такое предложение Мингорисполком направил в Мининформ, но обратной реакции оттуда пока не поступало. Как рассказал один из собеседников портала, эта площадка не является приоритетной и сейчас рассматриваются другие возможные места под медиацентр. Например, идет речь об участках возле МКАД.
Что Лукашенко сегодня сказал о медиацентре?
Сегодня же вопрос строительства медиацентра снова подняли на уровень Александра Лукашенко. И вот что он сказал:
— Я знаю ваши проблемы. Вы их давно озвучивали. И о медиаизмерителе, и о медиацентре, и о том, что мы должны создать мобильный канал по типу Euronews и других, которые очень кратко и доступно (тем не менее, и аналитика у них есть) выдают информацию.
При этом, как сообщает пресс-служба, президент подчеркнул: лишних денег нет. Надо определиться, что необходимо в первую очередь: обновить съемочное оборудование, обеспечить конкурентоспособную зарплату или же построить медиацентр.
— Все надо. Но надо выстроить по приоритетам. Прошу это иметь в виду, — сказал президент.
Что медиацентр должен собой представлять?
Здание
Но все время призрачными оставались как сроки реализации медиацентра, так и источник финансирования этих работ.
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Здание медиацентра должно состоять из нескольких отдельно стоящих корпусов, связанных между собой обслуживающей частью.
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