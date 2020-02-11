У Лукашенко опять заговорили о стройке медиацентра для госканалов. А что вообще про него слышно?

Источник материала: Tut.by

Сегодня на совещании Александра Лукашенко с руководителями государственных СМИ в очередной раз прозвучал вопрос строительства медиацентра для госканалов, следует из сообщения пресс-службы президента. Рассказываем, что о нем известно и какие теперь площадки для его строительства предлагают.



Фото: пресс-служба президента

Где сейчас предлагают разместить медиацентр?

Построить в Минске большой медиацентр для телеканалов президент пообещал на встрече с руководством государственных СМИ еще в апреле 2018 года. Потом был объявлен конкурс на лучшую архитектурную концепцию этого здания, которое должно было расположиться в районе пересечения Машерова и Даумана. Победитель определился в конце 2019 года, а зимой 2020-го стало известно , что медиацентр по ряду параметров «не садится» на место спорткомплекса «Динамо» на Даумана.

Поэтому, как рассказали источники, летом власти Минска предложили разместить это здание напротив театра Музкомедии — на площадке между улицей Клары Цеткин и железной дорогой, где находятся старые производственные здания под снос. Вот границы этого квадрата:

Такое предложение Мингорисполком направил в Мининформ, но обратной реакции оттуда пока не поступало. Как рассказал один из собеседников портала, эта площадка не является приоритетной и сейчас рассматриваются другие возможные места под медиацентр. Например, идет речь об участках возле МКАД.

Что Лукашенко сегодня сказал о медиацентре?

Сегодня же вопрос строительства медиацентра снова подняли на уровень Александра Лукашенко. И вот что он сказал:

— Я знаю ваши проблемы. Вы их давно озвучивали. И о медиаизмерителе, и о медиацентре, и о том, что мы должны создать мобильный канал по типу Euronews и других, которые очень кратко и доступно (тем не менее, и аналитика у них есть) выдают информацию.

При этом, как сообщает пресс-служба, президент подчеркнул: лишних денег нет. Надо определиться, что необходимо в первую очередь: обновить съемочное оборудование, обеспечить конкурентоспособную зарплату или же построить медиацентр.

— Все надо. Но надо выстроить по приоритетам. Прошу это иметь в виду, — сказал президент.

Что медиацентр должен собой представлять?

Здание медиацентра должно состоять из нескольких отдельно стоящих корпусов, связанных между собой обслуживающей частью. Там должен расположиться в числе прочего пресс-центр на 200 мест, помещение для съемок площадью 1500 «квадратов», помещения для съемок площадью 800 «квадратов» и другие объекты. Высота здания — не более 30 метров. Уместить все необходимо на территории 3,5 гектара.

Но все время призрачными оставались как сроки реализации медиацентра, так и источник финансирования этих работ.