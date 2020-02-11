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Суворовское училище приглашает на Дни открытых дверей
11.02.2020 11:36 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
29 февраля, 21 марта и 11 апреля 2020 года 10.00 до 13.00 в учреждении образования «Минское суворовское военное училище» пройдут Дни открытых дверей.
В ходе проведения мероприятия будет организована встреча с командованием училища, разъяснены правила приема на обучение, особенности организации образовательного процесса, материально-бытового обеспечения, досуга суворовцев.
Училище находится по адресу: г. Минск, ул. М. Богдановича, 29. Проезд от станции метро «Немига» до остановки «Оперный театр» троллейбусами №№ 12,29,37,40,46,53, автобусами №№ 24,38,57,91.
Контактные телефоны: 297-29-00, 334-04-78.
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29 февраля, 21 марта и 11 апреля 2020 года 10.00 до 13.00 в учреждении образования Сообщение Суворовское училище приглашает на Дни открытых дверей появились сначала на...
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