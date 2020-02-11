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Шок! 4-летняя китаянка погибла в Минске: она осталась дома одна - бабушку увезли с подозрением на коронавирус

11.02.2020 11:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

4 февраля в Минске из окна дома выпала девочка-китаянка. Но подробности стали известны только сейчас.


фото носит иллюстративный характер

Пожилой женщине в семье мигрантов стало плохо, ее забрали на машине скорой помощи с подозрением на коронавирус. По не подтвержденным пока данным, за ней поехали родственники, а 4-летняя девочка осталась одна дома, после чего надела уличную обувь и одежду и вышла из окна... 

Девочка погибла.

Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия и просит «не создавать ажиотаж в связи с трагедией конкретной семьи вне зависимости от национальности».

Одно известно наверняка - смертельный диагноз у бабушки не подтвердился, это были меры предосторожности из-за того, что время пребывания женщины в Китае было неизвестно. 

В этом заверила официальный представитель Минздрава Юлия Бородун.
 
Теги: Минск
 
 
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4 февраля в Минске из окна дома выпала девочка-китаянка. Но подробности стали известны только сейчас.
 
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