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A1 представил тариф с безлимитным интернетом за 24,9 рубля, но не для всех

11.02.2020 15:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

А1 представил новый тарифн «Без Лимита».Об этом сообщается на официальном сайте компании.


«Без Лимита» дает неограниченный по скорости и объему доступ в интернет, а также 500 минут звонков во все сети. Новый тариф предназначен для смартфонов и планшетов и доступен для подключения с 11 февраля по 30 апреля. В компании добавляют, что «оставляют за собой право блокировать предоставление услуг при использовании SIM-карты в прочих устройствах с SIM-слотом».

Подключиться или перейти на «Без Лимита» могут абоненты А1, которые пользуются услугами мобильной связи А1 не менее шести месяцев. При новом подключении размер абонентской платы составит 17,90 рубля в месяц в течение первых трех месяцев использования. Полная абонентская плата составляет 24,90 рубля в месяц.

Режим модема, при котором абонент сможет делиться интернет-трафиком с другими устройствами в любом объеме, доступен бесплатно на протяжении первых трех месяцев пользования услугой (далее 0,49 руб/сут).

Кроме того, на тарифе нет возможности использовать торрент-трекеры. Есть еще один нюанс: «при просмотре видео онлайн максимальное качество не ограничено первые три месяца с момента подключения на тарифный план, далее максимально доступное качество видео — формат SD (480р)», — написано в правилах использования.

 
 
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А1 представил новый тарифн «Без Лимита».Об этом сообщается на официальном сайте компании.
 
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