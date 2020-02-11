В Лиде будущий пограничник спас тонущего ребенка

Источник материала: Вороновская газета





Все произошло 4 февраля вблизи Лидского озера. Курсант второго курса Академии МВД Леонид Зданович занимался спортом на площадке недалеко от водоема. Услышав крики о помощи, проигнорировать их будущий офицер не мог. Не раздумывая, он прыгнул в воду и вытащил десятилетнего мальчика. До прибытия спасателей курсант оказал первую помощь напуганному и замерзшему ребенку. Позже выяснилось, что мальчик играл возле воды, поскользнулся и упал в озеро. Хорошая физическая форма и полученные в Академии навыки пригодились молодому человеку в этой ситуации. Сейчас у Леонида заканчивается отпуск, он уже готовится вернуться к занятиям в учебном заведении. Несомненно, станет достойным офицером Лидского пограничного отряда.

Пресс-служба Лидского пограничного отряда.