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В Лиде будущий пограничник спас тонущего ребенка

11.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Лиде будущий пограничник спас тонущего ребенка

Все произошло 4 февраля вблизи Лидского озера. Курсант второго курса Академии МВД Леонид Зданович занимался спортом на площадке недалеко от водоема. Услышав крики о помощи,  проигнорировать их будущий офицер не мог. Не раздумывая, он прыгнул в воду и вытащил десятилетнего мальчика. До прибытия спасателей курсант оказал первую помощь напуганному и замерзшему ребенку. Позже выяснилось, что мальчик играл возле воды, поскользнулся и упал в озеро. Хорошая физическая форма и полученные в Академии навыки пригодились молодому человеку в этой ситуации. Сейчас у Леонида заканчивается отпуск, он уже готовится вернуться к занятиям в учебном заведении. Несомненно, станет достойным офицером Лидского пограничного отряда.

Пресс-служба Лидского пограничного отряда.

 
 
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Все произошло 4 февраля вблизи Лидского озера. Курсант второго курса Академии МВД Леонид Зданович занимался спортом на площадке недалеко от водоема. Услышав крики...
 
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