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Курировать отношения с Беларусью и Украиной в Кремле будет Дмитрий Козак
11.02.2020 15:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: politpuzzle.ru
Напомним, именно Козак давал комментарии по итогам последней встречи Лукашенко и Путина в Сочи.
Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Козак в кремлевской администрации будет отвечать за политику России в отношении Украины, а также ведать «вопросами интеграции". Песков не ответил прямо на вопрос о том, об интеграции с какими странами идет речь, пояснив, что «у России много интеграционных процессов, помимо Украины, в которых она участвует весьма успешно".
Ранее Дмитрий Козак занимал пост вице-премьера. На должность заместителя главы кремлевской администрации он был назначен в январе 2020-го, сообщает
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Напомним, именно Козак давал комментарии по итогам последней встречи Лукашенко и Путина в Сочи.
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