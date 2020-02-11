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Курировать отношения с Беларусью и Украиной в Кремле будет Дмитрий Козак

11.02.2020 15:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Курировать отношения с Беларусью и Украиной в Кремле будет Дмитрий Козак

фото: politpuzzle.ru

Напомним, именно Козак давал комментарии по итогам последней встречи Лукашенко и Путина в Сочи.

Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Козак в кремлевской администрации будет отвечать за политику России в отношении Украины, а также ведать «вопросами интеграции". Песков не ответил прямо на вопрос о том, об интеграции с какими странами идет речь, пояснив, что «у России много интеграционных процессов, помимо Украины, в которых она участвует весьма успешно".

Ранее Дмитрий Козак занимал пост вице-премьера. На должность заместителя главы кремлевской администрации он был назначен в январе 2020-го, сообщает РИА Новости.

 
 
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Напомним, именно Козак давал комментарии по итогам последней встречи Лукашенко и Путина в Сочи.
 
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