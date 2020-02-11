Можно сравнить с Euronews и BBC — председатель Белтелерадиокомпании рассказал о новом телеканале

Источник материала: Вороновская газета





Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт рассказал о новом новостном телеканале, который планируется создать в Беларуси. Эта тема обсуждалась сегодня на совещании главы белорусского государства Александра Лукашенко с руководством крупнейших государственных СМИ и была поддержана, передает корреспондент БЕЛТА .

«Я рассматривал бы этот проект как проект всех государственных СМИ. Это будет, как мы пока видим, типичный новостной информационно-аналитический телевизионный канал. Можно сравнить, наверное, с Euronews, может быть, с BBC, пусть это нескромно, пока мы еще не создали его. Как мы предполагаем, вещать он будет с 7.00 до 24.00. Будет создан на базе Белтелерадиокомпании, Агентства теленовостей. Это будет отдельная кнопка. И он будет работать в увязке с расширенной интернет-дирекцией Белтелерадиокомпании, которую тоже вот-вот ждут большие реформы. Все наши предложения были поддержаны. И вполне возможно, что в ближайшее время в нашей стране появится еще один информационный интернет-портал. Это будет симбиоз телевидения и интернета», — рассказал Иван Эйсмонт.

По его словам, в проекте могут участвовать все телеканалы и другие СМИ, включая печатные. «Это будет большая многочасовая площадка для всех — блогеров, аналитиков… Естественно, для новостных выпусков. Мы будем рады видеть всех у себя», — подчеркнул руководитель Белтелерадиокомпании.

Стоит задача, чтобы в текущем году новый канал был как минимум зарегистрирован. «С сегодняшнего же дня начнем работать над тем, чтобы он как можно скорее вышел в эфир», — подчеркнул Иван Эйсмонт.

Отвечая на вопрос БЕЛТА о том, какая роль будет отведена «Беларусь 1» после запуска нового канала, он отметил, что там необходимо наращивать долю качественного развлекательного контента, и работа в данном направлении уже идет: «В последние год-полтора появились несколько знаковых развлекательных проектов, и в ближайшее время их будет еще больше. Например, большой национальный проект Х-Factor, где мы будем искать молодые таланты. Уже сейчас мы получили огромный отзыв от молодого поколения».

Иван Эйсмонт резюмировал, что на «Беларусь 1» будет много развлекательного контента, знаковые общественно-политические проекты. Но основной массив политики, экономики, новостей должен уйти на создаваемый информационный канал.

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